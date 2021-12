Bracconiere uccide un lupo | incastrato dal Ris

Advertising

Provinciagranda : IL VIDEO. #Peveragno: uccide il #lupo nei boschi, bracconiere individuato dai #Carabinieri Forestali grazie alla pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bracconiere uccide

La Stampa

Lui nega, ma a incastrarlo sono le indagini balistiche condotte dagli speciliati del Ris di Parma. Dopo mesi di indagini, per i carabinieri non ci sono più dubbi: è stato lui, pensionato di 80 anni ...in azione a Collelongo (), dove è stato ucciso un bellissimo cervo di 11 anni. L'animale è stato raggiunto da un pallettone in pieno torace sparato da chissà chi durante la notte e ...Lui nega, ma a incastrarlo sono le indagini balistiche condotte dagli speciliati del Ris di Parma. Dopo mesi di indagini, per i carabinieri non ci sono più dubbi: è stato ...Leggi troppo morbide e assenza di controlli favoriscono i crimini contro la natura. Il progetto europeo SWiPE agisce per contrastarli ...