Allegri fa 250, la Juventus domina Sheva. Il suo Genoa chiude con zero tiri (Di domenica 5 dicembre 2021) Un gol olimpico di Cuadrado (il secondo in due giorni dopo Calhanoglu) e il sinistro magico di Dybala bastano alla Juventus per infrangere le difese del Genoa, conquistare tre punti che valgono il sorpasso sulla Roma e regalare a Massimiliano Allegri il successo numero 250 in carriera. Dybala e compagni tornano a vincere fuori casa e si regalano un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, a partire dal Malmo, per poi passare al Venezia. Calendario abbordabile e prima occasione sfruttata al massimo per dare vita ad una rimonta quarto posto che si preannuncia tutt’altro che agevole, con un -7 eloquente dall’Atalanta. Ad aprire le danze ci pensa Juan Cuadrado, che da calcio d’angolo beffa Sirigu con una traiettoria perfetta. Ma da quel momento il portiere rossoblù sembra insuperabile e sbarra la porta a Morata (45?, 53?) e a ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Un gol olimpico di Cuadrado (il secondo in due giorni dopo Calhanoglu) e il sinistro magico di Dybala bastano allaper infrangere le difese del, conquistare tre punti che valgono il sorpasso sulla Roma e regalare a Massimilianoil successo numero 250 in carriera. Dybala e compagni tornano a vincere fuori casa e si regalano un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, a partire dal Malmo, per poi passare al Venezia. Calendario abbordabile e prima occasione sfruttata al massimo per dare vita ad una rimonta quarto posto che si preannuncia tutt’altro che agevole, con un -7 eloquente dall’Atalanta. Ad aprire le danze ci pensa Juan Cuadrado, che da calcio d’angolo beffa Sirigu con una traiettoria perfetta. Ma da quel momento il portiere rossoblù sembra insuperabile e sbarra la porta a Morata (45?, 53?) e a ...

Allegri fa 250, la Juventus domina Sheva. Il suo Genoa non tira mai Sportface.it Allegri fa 250, la Juventus domina Sheva. Il suo Genoa chiude con zero tiri La Juventus domina il Genoa e regala ad Allegri il 250esimo successo in carriera. Il Genoa di Sheva non tira mai: zero conclusioni in 90' ...

Allegri al top: nuovo traguardo in Serie A dopo Juve Genoa Allegri ha tagliato un nuovo traguardo in Serie A grazie alla vittoria della Juve contro il Genoa per 2-0. Ecco quale Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A, di cui esattament ...

