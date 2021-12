UÀ | UOMO DI VARIE ETÀ | AL VIA SU CANALE 5 IL LIFE SHOW EVENTO DI CLAUDIO BAGLIONI

(Di sabato 4 dicembre 2021) Prende il via questa sera su5 l’clou della stagione Mediaset, Uà –diEtà, l’attesissimoideato, scritto e condotto da, uno dei monumenti viventi della musica italiana. In tutto 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer, si alterneranno sul palco degli studi Voxson di Roma per tre sabati sera su5. Nella prima puntata di Uà –diEtà, in onda sabato 4 dicembre su5, vedremo esibirsi al fianco dimolti artisti dello spettacolo, tra cui molti amici di lunga data del grande cantante. Renato ...

