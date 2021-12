Soleil Sorge crolla in lacrime ascoltando il video-messaggio dei nonni: emozione al Grande Fratello Vip (Di sabato 4 dicembre 2021) Soleil Sorge crolla in lacrime al Grande Fratello Vip di fronte a due delle componenti fondamentali della sua vita: i nonni. Un video-messaggio carico di emozione quello ricevuto dalla concorrente, che non si trattiene ascoltando le loro parole. Nella puntata di questa sera si è lasciata travolgere dall’emozione, che per pochi istanti ha lasciato spazio alle polemiche e al chiacchieratissimo rapporto con Alex Belli. Soleil Sorge in lacrime: il video-messaggio da parte dei nonni Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021)inalVip di fronte a due delle componenti fondamentali della sua vita: i. Uncarico diquello ricevuto dalla concorrente, che non si trattienele loro parole. Nella puntata di questa sera si è lasciata travolgere dall’, che per pochi istanti ha lasciato spazio alle polemiche e al chiacchieratissimo rapporto con Alex Belli.in: ilda parte deiAlVipha ...

