Sci alpino oggi, orari discese Lake Louise e Beaver Creek: programma, startlist, canali tv, streaming (Di sabato 4 dicembre 2021) Sempre la velocità protagonista anche in questo sabato di Coppa del Mondo di sci alpino. A Beaver Creek, dopo due superG, è tempo di discesa libera sulla Birds of Prey e cresce la voglia di riscatto per un Dominik Paris apparso molto opaco nei giorni precedenti. Favoriti i soliti nomi, dallo svizzero Beat Feuz al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, senza dimenticare gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI Beaver Creek DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI Lake Louise DALLE 20.30 Più tardi si corre in discesa anche a Lake Louise, dove, ieri, è andato in scena il capolavoro di Sofia Goggia. La bergamasca va a caccia del bis dopo aver semplicemente dominato la ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Sempre la velocità protagonista anche in questo sabato di Coppa del Mondo di sci. A, dopo due superG, è tempo di discesa libera sulla Birds of Prey e cresce la voglia di riscatto per un Dominik Paris apparso molto opaco nei giorni precedenti. Favoriti i soliti nomi, dallo svizzero Beat Feuz al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, senza dimenticare gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DIDALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DIDALLE 20.30 Più tardi si corre in discesa anche a, dove, ieri, è andato in scena il capolavoro di Sofia Ga. La bergamasca va a caccia del bis dopo aver semplicemente dominato la ...

