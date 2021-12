Roma - Inter 0 - 3: tabellino, statistiche e marcatori (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma - L' Inter di Simone Inzaghi sbanca l'Olimpico e rimane incollata alla testa della classifica dando un dispiacere al grande ex Mourinho . Tutte le reti nerazzurre arrivano nel primo tempo e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)- L'di Simone Inzaghi sbanca l'Olimpico e rimane incollata alla testa della classifica dando un dispiacere al grande ex Mourinho . Tutte le reti nerazzurre arrivano nel primo tempo e ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Partita senza storia all'Olimpico ?? - Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - FBiasin : L’#Inter supera la #Roma con una facilità disarmante e i gol di quelli che “non erano previsti”. E con l’enorme lav… - teresacapitanio : RT @ilmessaggeroit: Roma-Inter, Mourinho: «Loro molto più forti di noi, siamo la squadra più indisciplinata del campionato» - SportsbookBTC : Serie A | Roma 0-3 Inter: Dzeko and co humiliate Mourinho -