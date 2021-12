Pomezia, inaugurata la nuova area verde di Campo Jemini (Di sabato 4 dicembre 2021) Pomezia – inaugurata questa mattina la nuova area verde di Campo Jemini, ubicata tra l’angolo di via dei Fiordalisi e via delle Campanule. Alla cerimonia hanno partecipato il Comitato di Quartiere, la famiglia Maratta – che ha donato un albero di carrubo messo a dimora qualche giorno fa – e una rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale. Il progetto di riqualificazione dell’area ha visto la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con un’area gioco, percorsi pedonali, recinzioni, area sgambamento cani, due gazebo con area barbecue, una bacheca in legno per le informazioni di quartiere ed infine la posa di prato in tutto il parco e la messa a dimora degli alberi. “Oggi inauguriamo il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021)questa mattina ladi, ubicata tra l’angolo di via dei Fiordalisi e via delle Campanule. Alla cerimonia hanno partecipato il Comitato di Quartiere, la famiglia Maratta – che ha donato un albero di carrubo messo a dimora qualche giorno fa – e una rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale. Il progetto di riqualificazione dell’ha visto la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con un’gioco, percorsi pedonali, recinzioni,sgambamento cani, due gazebo conbarbecue, una bacheca in legno per le informazioni di quartiere ed infine la posa di prato in tutto il parco e la messa a dimora degli alberi. “Oggi inauguriamo il ...

