Pfizer ed Ema non sono allineati sulle vaccinazioni Covid agli under 12? Non è così

(Di sabato 4 dicembre 2021) Circola un video, caricato sulla pagina Facebook Politically incurrect e prelevato dal canale Youtube di Barbara Balanzoni (citata qui, qui e qui), dove l’autrice legge un articolo dell’Ansa per sostenere che Ema esi starebbero contraddicendo in merito alla concessione del vaccino Comirnaty contro il nuovo Coronavirus diai bambini nella fascia d’età tra i 5 e 11 anni. Leggendo il foglio illustrativo del vaccino, presente nel sito dell’AIFA, l’autrice del filmato nota che non è raccomandato sotto i 12 anni. Inoltre, la stessa Agenzia europea avrebbe ammesso che il suo «elisir» (lo definisce l’autrice del video) causerebbe la miocardite. Si tratta di un episodio dove vengono mescolate notizie vere, ma datate e prive dell’attuale contesto. Per chi ha fretta: Non c’è una contraddizione ...

... qui e qui ), dove l'autrice legge un articolo dell'Ansa per sostenere chesi starebbero contraddicendo in merito alla concessione del vaccino Comirnaty contro il nuovo Coronavirus di ...Il vaccino che verrà inoculato sarà il Comirnaty della, in due dosi. Tra la prima e la ... L'ha chiarito che potranno essere simili a quelli osservati negli adulti, ma in modo lieve e di ...L’efficacia dei vaccini contro il Covid diminuisce già nei primi mesi successivi alla seconda dose, e crolla drasticamente a distanza di sei mesi. Diversi studi internazionali già da tempo lanciano l’ ...Di fatto però le dosi non sono ancora nelle mani dei pediatri E se per i più piccoli potrebbe iniziare tra il 20 e il 25 dicembre, i pediatri sono più scettici sulla tempistica e parlano anche dei pri ...