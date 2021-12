Papa Francesco torna nell’isola di Lesbo per denunciare i “lager dei rifugiati” e prega con i migranti a Nicosia (Di sabato 4 dicembre 2021) Papa Francesco torna nell’isola di Lesbo, in Grecia, per denunciare i lager dei rifugiati. Bergoglio vi era stato nel 2016 in un viaggio lampo di appena un giorno per visitare un campo profughi, portando con sé di ritorno a Roma, sul volo Papale, tre famiglie di rifugiati dalla Siria, dodici persone in tutto di cui sei minori, tutti musulmani. Sono stati proprio alcuni di loro a salutare il Papa, a Casa Santa Marta, prima della sua partenza per il viaggio che ha avuto una tappa iniziale a Cipro e che poi è proseguito in Grecia. Persone accolte dalla Comunità di Sant’Egidio. Prima di tornare a Lesbo, Francesco ha pregato con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021)di, in Grecia, perdei. Bergoglio vi era stato nel 2016 in un viaggio lampo di appena un giorno per visitare un campo profughi, portando con sé di ritorno a Roma, sul volole, tre famiglie didalla Siria, dodici persone in tutto di cui sei minori, tutti musulmani. Sono stati proprio alcuni di loro a salutare il, a Casa Santa Marta, prima della sua partenza per il viaggio che ha avuto una tappa iniziale a Cipro e che poi è proseguito in Grecia. Persone accolte dalla Comunità di Sant’Egidio. Prima dire ahato con i ...

Advertising

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle con #disabilità, il Papa e la Chiesa vi sono vicini in maniera particolare, con affetto e t… - vaticannews_it : #3dicembre #Migranti Una dozzina circa giungeranno in Italia tra qualche settimana grazie all'iniziativa del Papa… - Avvenire_Nei : Papa Francesco: fili spinati, confinamento e schiavitù, ecco l'Occidente - jjruizujaen : RT @Libero_official: 'Sei eretico'. Paura per #PapaFrancesco ad #Atene dove un sacerdote ortodosso lo ha contestato gettandosi a terra htt… - Marianna237 : @Pontifex_it Quando non parla ossessivamente di migranti Papa Francesco si fa ascoltare -