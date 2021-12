New Amsterdam 4 slitta su Canale5, sarà un Natale senza Helen e Max? (Di sabato 4 dicembre 2021) Fino a qualche giorno fa New Amsterdam 4 risultava in onda su Canale5 proprio in questo mese di dicembre e, precisamente, a partire dalla metà per tutte le vacanze con i primi episodi della nuova stagione, ma non sarà così. A quanto pare, però, i fan, salvo ulteriori cambiamenti, sembra che dovranno fare a meno di Helen e Max, almeno per ora, perché la programmazione è cambiata in corsa e non c’è più l’ombra del medical drama americano. Proprio mentre negli Usa si sono lasciati da poco coinvolgere dal finale di metà stagione, i fan italiani sono fermi ancora al momento in cui Helen ha fatto ritorno a casa e Max non è più riuscito a trattenersi presentandosi a casa sua e baciando la collega con passione. Le cose in realtà sono andate avanti, quella notte è passata e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Fino a qualche giorno fa New4 risultava in onda suproprio in questo mese di dicembre e, precisamente, a partire dalla metà per tutte le vacanze con i primi episodi della nuova stagione, ma noncosì. A quanto pare, però, i fan, salvo ulteriori cambiamenti, sembra che dovranno fare a meno di, almeno per ora, perché la programmazione è cambiata in corsa e non c’è più l’ombra del medical drama americano. Proprio mentre negli Usa si sono lasciati da poco coinvolgere dal finale di metà stagione, i fan italiani sono fermi ancora al momento in cuiha fatto ritorno a casa enon è più riuscito a trattenersi presentandosi a casa sua e baciando la collega con passione. Le cose in realtà sono andate avanti, quella notte è passata e ...

