Messi: «Non mi sono mai paragonato a Maradona. Mi hanno dato fastidio certe critiche in Nazionale» (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il settimo pallone d’oro della sua carriera, che gli è stato assegnato – non senza polemiche – lunedì scorso, Leo Messi ha rilasciato una lunga intervista a France Football. Qui ne riprendiamo i tratti salienti. Sulle umili origini. «Vengo da una famiglia operaia, mio ??padre lavorava tutto il giorno e vivevamo in un quartiere abbastanza povero. Ma non ci è mai mancato nulla, grazie a Dio. I miei genitori mi hanno insegnato il rispetto, soprattutto per gli altri, ma anche l’etica del lavoro e l’umiltà. sono cresciuto con questi valori. Quando sono arrivato a Barcellona a 13 anni, a La Masía ho trovato gli stessi valori» Sul perché non ha accettato la proposta di Neymar di prendere la maglia numero 10 anche al Psg. «Il 10 era suo. sono venuto in una nuova squadra per dare una mano. Propormi di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il settimo pallone d’oro della sua carriera, che gli è stato assegnato – non senza polemiche – lunedì scorso, Leoha rilasciato una lunga intervista a France Football. Qui ne riprendiamo i tratti salienti. Sulle umili origini. «Vengo da una famiglia operaia, mio ??padre lavorava tutto il giorno e vivevamo in un quartiere abbastanza povero. Ma non ci è mai mancato nulla, grazie a Dio. I miei genitori miinsegnato il rispetto, soprattutto per gli altri, ma anche l’etica del lavoro e l’umiltà.cresciuto con questi valori. Quandoarrivato a Barcellona a 13 anni, a La Masía ho trovato gli stessi valori» Sul perché non ha accettato la proposta di Neymar di prendere la maglia numero 10 anche al Psg. «Il 10 era suo.venuto in una nuova squadra per dare una mano. Propormi di ...

