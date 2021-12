Ladri di case, l’ultimo scempio: anziano costretto a vivere in una terrazza. Meloni: basta soprusi (video) (Di sabato 4 dicembre 2021) Ladri di case, l’ultimo scempio: a Roma un anziano malato è costretto a vivere in una terrazza fredda e umida. Giorgia Meloni commenta il caso sui social e denuncia la vergogna quotidiana delle prevaricazioni, annunciando battaglia in Parlamento. Sì, perché la piaga dei Ladri di case è una ferita che sanguina quotidianamente. La cronaca riporta ormai con scadenza quotidiana casi di occupanti abusivi che si insediano approfittando dell’assenza momentanea dei legittimi residenti, se non dei proprietari. L’ultima volta che i media hanno mostrato l’ennesimo oltraggio, condito amaramente dalla beffa che con cui legge e democrazia aggiungono il danno allo scandalo, il servizio (in onda nei giorni scorsi in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021)di: a Roma unmalato èin unafredda e umida. Giorgiacommenta il caso sui social e denuncia la vergogna quotidiana delle prevaricazioni, annunciando battaglia in Parlamento. Sì, perché la piaga deidiè una ferita che sanguina quotidianamente. La cronaca riporta ormai con scadenza quotidiana casi di occupanti abusivi che si insediano approfittando dell’assenza momentanea dei legittimi residenti, se non dei proprietari. L’ultima volta che i media hanno mostrato l’ennesimo oltraggio, condito amaramente dalla beffa che con cui legge e democrazia aggiungono il danno allo scandalo, il servizio (in onda nei giorni scorsi in ...

DSantanche : Fermiamo i ladri di case. Lo dobbiamo al signor Renzo e a tutti i cittadini che vivono la sua stessa situazione.… - FratellidItalia : ?? La nostra proposta di legge contro i ladri di case. Giù le mani dalla proprietà privata. #LaCasaNonSiTocca - meg_arte : RT @GiorgiaMeloni: Dolorose parole di rassegnazione del signor Enzo, costretto a vivere in una terrazza per colpa di un abusivo che gli ha… - RevengeEmi : RT @GiorgiaMeloni: Dolorose parole di rassegnazione del signor Enzo, costretto a vivere in una terrazza per colpa di un abusivo che gli ha… - SecolodItalia1 : Ladri di case, l’ultimo scempio: anziano costretto a vivere in una terrazza. Meloni: basta soprusi (video)… -