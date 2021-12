(Di sabato 4 dicembre 2021)negli ultimi giorni èal centro delle vicendeCasa del Grande Fratello Vip per via di uninaspettato con Sophie Codegoni. Ed a proposito di baci, nelle ultime ore si è reso protagonista di una confessione su quello che èilsuae la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

negli ultimi giorni è stato al centro delle vicende della Casa del Grande Fratello Vip per via di un bacio inaspettato con Sophie Codegoni . Ed a proposito di baci, nelle ultime ...Nella casa non ha fatto niente di diverso, infattisi è preso una cotta per lei e la sta corteggiando dall'inizio del programma. Proprio negli ultimi giorni, con la complicità di ...Gianmaria Antinolfi svela qual è stato il bacio migliore della sua vita e scherza con la diretta interessata al Grande Fratello Vip.Tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembrava tutto finito, ma l'ultima notte ha cambiato tutto: tra baci e carezze, i due sembrano di nuovo super affiatati.