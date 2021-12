Fedriga | «Se fossero tutti vaccinati | il Friuli Venezia Giulia non sarebbe in zona gialla»

(Di sabato 4 dicembre 2021) «Seilnonin». Parola del governatore Massimilianoche fa così oggi il punto sulla situazione nella regione e sulla pandemia di Covid-19. Numeri alla mano, il professor Fabio Barbone, responsabile della task force anti-Covid in Fvg conferma le parole del governatore: «Dal primo ottobre scorso a ieri ammontano a 4.711 complessivamente le giornate di posti letto che siro evitate se tutta la popolazione del Fvg si fosse vaccinata. Di questi 4.057 nei vari reparti e 654 in terapia intensiva», spiega Barbone in conferenza stampa. I due mesi di ottobre e novembre, se comparati allo stesso periodo del 2020, vedono il 20% in ...

Advertising

Mantinea123456 : @borghi_claudio @braveheartmmt @TipoNomeForma @paolo_gibilisco Presidente, d'accordo su tutto, però oggettivamente… - VinnieVegaPF : @FiLFelix11 @fdragoni Che l'art. 5 del decreto sia stato scritto 'sotto dettatura' da Fedriga questo ovviamente non… - robbyfox21 : @zaiapresidente @M_Fedriga Posto che chi minaccia ha sempre torto,le volevo chiedere cosa ne pensa di quelli come l… - Marylu58121349 : @zaiapresidente @M_Fedriga Venduti e corrotti Criminali Purtroppo queste minacce ve le fate da soli Io nn credo aff… - ANNACippiu : @Qua_Agatha @antoniolotrecch @_TYPEONEGATIVE_ @sbonaccini @CrochetPlanet E già ..i governatori delle regioni sono u… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedriga fossero

Open

...opportuno che invece di puntare sempre in ogni dove l'indice contro i non vaccinati si... In Friuli Venezia Giulia (presieduto dal presidente della conferenza delle Regioni,) è di giorni ...L'intervento di Massimo Barra "La distinzione netta tra terapia e recupero, come sedue ...a Genova con chiarezza dal Ministro Gelmini e dal presidente della Conferenza delle Regioni. ...AGI - "Cerchiamo di guardare ai dati e alle risposte che ci danno il mondo scientifico e gli organi ufficiali: i governatori non fanno gli stregoni e guardano ai dati ufficiali. Dati che testimoniano ...