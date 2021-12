Dove vedere Imolese-Modena: streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di sabato 4 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Romeo Galli si disputerà il match Imolese-Modena, valevole per la 17.a giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica i rossoblu al quindicesimo posto con 19 punti, mentre i gialloblu sono primi insieme alla Reggiana con 36. L’arbitro della sfida sarà Ermanno Feliciani L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Romeo Galli si disputerà il match, valevole per la 17.a giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica i rossoblu al quindicesimo posto con 19 punti, mentre i gialloblu sono primi insieme alla Reggiana con 36. L’arbitro della sfida sarà Ermanno Feliciani L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

