Disumanità sovranista: Varsavia autorizza la caccia al cinghiale nei boschi di confine dove ci sono i migranti (Di sabato 4 dicembre 2021) Incredibile la Disumanità, l'egoismo e la mancanza di senso di responsabilità in una situazione che vede l'area interdetta a ong, stampa e all'interno della quale ci potrebbero essere migranti. Nei ... Leggi su globalist (Di sabato 4 dicembre 2021) Incredibile la, l'egoismo e la mancanza di senso di responsabilità in una situazione che vede l'area interdetta a ong, stampa e all'interno della quale ci potrebbero essere. Nei ...

Tutti i muri della disumanità e del liberismo europeo Frontiere contro cui sbatterà violentemente il carrozzone sovranista. Ed allora saremo ancora più ferocemente abbruttiti da tutto questo egoismo, da tutto questo odio e disprezzo, da questa ...

