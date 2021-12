Campania, parte la vaccinazione per i bambini: quello che devi sapere (Di sabato 4 dicembre 2021) La Regione Campania ha comunicato la data d’inizio della campagna di vaccinazione per i bambini: tutto quello che c’è da sapere. Il comunicato della Regione Campania (via social)La Regione Campania, attraverso i propri canali ufficiali, rende noto che sta per partire la campagna di vaccinazione pediatrica. In particolare, dopo l’approvazione del vaccino anti-Covid da parte dell’Ema e dell’Aifa per la fascia 5-11 anni, ci si prepara ad iniziare con le somministrazioni. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nel corso di questo pomeriggio il presidente Vincenzo De Luca ha convocato una riunione alla quale hanno partecipato l’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende ... Leggi su vesuvius (Di sabato 4 dicembre 2021) La Regioneha comunicato la data d’inizio della campagna diper i: tuttoche c’è da. Il comunicato della Regione(via social)La Regione, attraverso i propri canali ufficiali, rende noto che sta per partire la campagna dipediatrica. In particolare, dopo l’approvazione del vaccino anti-Covid dadell’Ema e dell’Aifa per la fascia 5-11 anni, ci si prepara ad iniziare con le somministrazioni. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nel corso di questo pomeriggio il presidente Vincenzo De Luca ha convocato una riunione alla quale hannocipato l’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende ...

