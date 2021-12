Calciomercato Inter, cessione in vista | No allo scambio (Di sabato 4 dicembre 2021) La dirigenza nerazzurra è sempre molto attiva alla ricerca di profili in grado di migliorare la già ottima rosa a disposizione: nei desideri ci sarebbe un affare con l’Atalanta La… L'articolo Calciomercato Inter, cessione in vista No allo scambio è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 4 dicembre 2021) La dirigenza nerazzurra è sempre molto attiva alla ricerca di profili in grado di migliorare la già ottima rosa a disposizione: nei desideri ci sarebbe un affare con l’Atalanta La… L'articoloinNoè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

calciomercatoit : ??Da #RomaInter a #NapoliAtalanta: SEGUITE la MARATONA #SerieA sulla CMIT TV ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con… - GiovaAlbanese : Caso #Plusvalenze ?? Quanto vale un calciatore? ?? Nel precedente del 2008, Milan e Inter furono assolte 'perché i… - cmdotcom : #RealMadrid, allarme #Benzema: esce per un problema muscolare, a rischio per l'#Inter - imepicbrozo77 : RT @GuarroPas: Ricordate Commandos? Se l'#Inter fosse quel videogame, per me #Bastoni sarebbe il geniere. Le pagelle di #Roma #Inter https… - calciomercatoit : ????? #RomaInter, #TiagoPinto tra il calciomercato e #Mourinho: 'Nessun dubbio sull'allenatore. Ecco cosa faremo a g… -