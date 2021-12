Amici 21, Aisha teme i giudizi sul corpo e Francesca Tocca finisce in lacrime: il motivo e le reazioni (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ una Francesca Tocca Toccante e fragile quella diventata protagonista di un momento intimista ad Amici, che ha commosso il pubblico. La ballerina professionista si è lasciata andare ad un pianto liberatorio nel mezzo di una lezione per la new-entry del talent, Aisha, che non ha consapevolezza del suo corpo. Allo scopo di farle acquisire padronanza della sua fisicità, la giovane è ora sottoposta ad un ciclo di lezioni private improntate sul ballo, volte a farla migliorare sulla presenza scenica. La Tocca non è riuscita a trattenere la sua commozione, al ricordo della sua battaglia personale per l’accettazione di sé. Un momento su cui il pubblico si dice commosso, non risparmiando commenti benevoli. Amici 21, Aisha studia per ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ unante e fragile quella diventata protagonista di un momento intimista ad, che ha commosso il pubblico. La ballerina professionista si è lasciata andare ad un pianto liberatorio nel mezzo di una lezione per la new-entry del talent,, che non ha consapevolezza del suo. Allo scopo di farle acquisire padronanza della sua fisicità, la giovane è ora sottoposta ad un ciclo di lezioni private improntate sul ballo, volte a farla migliorare sulla presenza scenica. Lanon è riuscita a trattenere la sua commozione, al ricordo della sua battaglia personale per l’accettazione di sé. Un momento su cui il pubblico si dice commosso, non risparmiando commenti benevoli.21,studia per ...

realmadridvcv : RT @DemiDaniiix: #Amici21 Aisha, fata dei fluidi, è diventata un'allieva di Amici 21, abbandonando così, la band creatosi con le sue amich… - walking_trauma : Sto recuperando la puntata di amici di domenica scorsa E QUANTO È BRAVA AISHA OH MIO DIOOOOOO AAAAAAA - FranrayFrancy : Amici, Tocca in lacrime durante una lezione con Aisha: 'Ci facciamo tanti complessi' - _cazzzvuoii_ : Prof di amici ascoltatemi, date queste assegnazioni ai cantanti. Aisha: Good As Hell di Lizzo Sissi: Positions di… - _Sport_Calcio_ : RT @AmiciUfficiale: Le insicurezze di Aisha, un compito per Christian da parte della maestra Celentano, una comunicazione importante per Gu… -