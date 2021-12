Villa d' Este 2022 - Aperte le iscrizioni per il Concorso d' Eleganza

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il rinvio in autunno dovuto alla pandemia, ild'd'tornerà a svolgersi in primavera, dal 20 al 22 maggio prossimi. Ma proprio a causa dei cambi di programma imposti nei mesi scorsi dalla crisi sanitaria, l'edizionedovrà essere pianificata in tempi ristretti: l'organizzazione ha dunque avviato la selezione dei veicoli partecipanti, aprendo da subito le(sul sito web del), e ha definito le prime sei categorie di veicoli che potranno partecipare. Le categorie. La classe intitolata La Carrozza si Trasforma in Automobile: Grande, 1900 1929 è dedicata alla trasformazione avvenuta nella fase della nascita dell'auto. La categoria La Velocità plasma la Forma, 1930 1940 si concentra invece su ...