Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 13:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo il 55esimo rapporto Censis sulla situazione del paese sempre più diffusa l’ondata di razionalità che ha infiltrato il tessuto sociale per il 5,9% degli italiani circa 3 milioni il covid non esiste per il 10,9% il vaccino inutile Ma non finisce qui c’è un 5,8 che è convinto che la terra sia piatta e un 10% sicuro che l’uomo non ti ha mai sbarcato sulla luna voltiamo pagina i medici infermieri esercenti le professioni sanitarie che erano lavoro ma senza aver fatto il vaccino sono 281 operatore di interesse sanitario scoperti dai carabinieri del NAS che d’Intesa con il Ministero della Salute stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale ad oggi nel corso di controlli 1609 strutture 100sanitari pubblici e privati sono state ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo il 55esimo rapporto Censis sulla situazione del paese sempre più diffusa l’ondata di razionalità che ha infiltrato il tessuto sociale per il 5,9% degli italiani circa 3 milioni il covid non esiste per il 10,9% il vaccino inutile Ma non finisce qui c’è un 5,8 che è convinto che la terra sia piatta e un 10% sicuro che l’uomo non ti ha mai sbarcato sulla luna voltiamo pagina i medici infermieri esercenti le professioni sanitarie che erano lavoro ma senza aver fatto il vaccino sono 281 operatore di interesse sanitario scoperti dai carabinieri del NAS che d’Intesa con il Ministero della Salute stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale ad oggi nel corso di controlli 1609 strutture 100sanitari pubblici e privati sono state ...

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - MediasetTgcom24 : Germania, Merkel annuncia il lockdown per i non vaccinati #Covid - fanpage : Una violenta aggressione ai danni dell'assessore Giovanna Damonte che aveva semplicemente chiesto a una ragazza di… - MarceVann : RT @babeari969: @Corriere E certo! Le ultime notizie dicono che è più contagiosa ma con sintomi meno gravi tipo… tipo… tipo… un’ infl… - VesuvioLive : Napoli, 80enne scivola per la pioggia: commessi di un negozio la soccorrono con amore e accompagnano a casa -