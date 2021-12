Soleil Sorge verso un altro lavoro in Mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) Soleil Sorge potrebbe restare nella grande famiglia Mediaset dopo il Grande Fratello Vip. A spifferare l’indiscrezione è stato il settimanale Vero che proprio nell’ultimo numero ha messo il suo nome in pole position fra i candidati opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il settimanale diretto da Giuseppe Lamanna ha infatti scritto: “Mediaset sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022“. Un’ipotesi che però tale resterebbe, dato che Soleil Sorge è al momento rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip dove potrebbe restare fino a metà marzo, qualora arrivasse in finale. La proposta, qualora si concretizzasse, le arriverebbe quindi una volta uscita dal reality. Qualora accettasse seguirebbe le stesse orme di Tommaso Zorzi che proprio a inizio anno ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 dicembre 2021)potrebbe restare nella grande famigliadopo il Grande Fratello Vip. A spifferare l’indiscrezione è stato il settimanale Vero che proprio nell’ultimo numero ha messo il suo nome in pole position fra i candidati opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il settimanale diretto da Giuseppe Lamanna ha infatti scritto: “sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022“. Un’ipotesi che però tale resterebbe, dato cheè al momento rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip dove potrebbe restare fino a metà marzo, qualora arrivasse in finale. La proposta, qualora si concretizzasse, le arriverebbe quindi una volta uscita dal reality. Qualora accettasse seguirebbe le stesse orme di Tommaso Zorzi che proprio a inizio anno ...

