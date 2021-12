Sciopero dei trasporti fuori tempo massimo. L'Ugl contro il green pass

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Unoil, ma in differita, un mese e mezzo dopo la sua introduzione. Oggi bus e metro sono fermi in alcune città“la discriminazione in essere” sui luoghi di lavoro “tra lavoratori in possesso die non”. Questo il motivo che ha portato l’Ugl a chiedere ai suoi iscritti alla federazione Ferrovieri e Autoferrotranvieri di incrociare la braccia oggi, 3 dicembre, dalle 09 alle 17. Guarda caso di venerdì. In ogni caso, decisamente, considerato che l’entrata in vigore del certificato verde risale al 15 ottobre scorso e, addirittura, lunedì prossimo scatterà in tutta Italia la versione rafforzata delaporto vaccinale. Le richieste del ...

alessandradale0 : RT @IngrossoMassimo: Solo un sindacato corporativo e menefreghista del resto del mondo può proclamare uno sciopero dei trasporti contro il… - news_modena : Carenze di organico, proclamato lo sciopero dei lavoratori dell'Unione Area Nord - nemiroski : RT @IngrossoMassimo: Solo un sindacato corporativo e menefreghista del resto del mondo può proclamare uno sciopero dei trasporti contro il… - citazioniGol : Ma ce la sciopero dei treni ma. io nn ci pisdo credere questa vita vuole frantumarmi vuole che io paghi per i miei… - indecisissimo : @moschinoxoxo sciopero della musica per ri sciopero dei grammy miley e sciopero della fame jovannazza -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dei

È questa la proposta sulla quale si sta ragionando in cabina di regia a Palazzo Chigi : una richiesta che per il premier Draghi ha anche l'obiettivo di scongiurare unogeneralesindacati.... i dirigenti scolastici venerdì 10 aderiranno alloindetto da Cgil, Uil e Snals. Diversi ... Poi c'è il problemapresidi entrati in ruolo nel 2019 che, a causa del ritardo del ministero nel ...La sigla sindacale vicina alla Lega chiede ai suoi iscritti di bloccare i trasporti contro “la discriminazione” tra lavoratori in possesso del certificato vaccinale e non. Torna il chiodo dei tamponi ...«Chiedere il Green Pass per salire a bordo dei mezzi pubblici è giusto, io mi sono vaccinata, non vedo perché gli altri non debbano farlo, sono contraria a questo sciopero ...