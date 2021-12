Sarri, altro confronto con la squadra: testa alla Sampdoria (Di venerdì 3 dicembre 2021) FORMELLO - Maurizio Sarri vuole vederci chiaro e mette sotto esame la sua Lazio. Che non è riuscita a battere l'Udinese, pareggiando per 4 - 4, in una partita che ha evidenziato errori e limiti. Circa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021) FORMELLO - Mauriziovuole vederci chiaro e mette sotto esame la sua Lazio. Che non è riuscita a battere l'Udinese, pareggiando per 4 - 4, in una partita che ha evidenziato errori e limiti. Circa ...

Serie A: Inter avanti, Mourinho in salita. Napoli - Atalanta, quote thriller Non facile l'approccio di Shevchenko, che dopo Roma e Milan incontra un altro avversario di grande ... prova a tornare al successo in casa della Sampdoria: pronostico favorevole per Sarri, con il '2' a ...

Sarri, altro confronto con la squadra: testa alla Sampdoria
Come successo dopo Napoli, l'allenatore della Lazio ha tenuto a rapporto i suoi giocatori dopo il pareggio con l'Udinese ...

Lazio, partita folle all'Olimpico: rimonta e beffa, con l'Udinese è 4-4 La Lazio impatta sull’Udinese, finisce 4-4 una partita assurda, rocambolesca, piena di colpi di scena. Il primo tempo è da incubo, l’Udinese riparte e fa male e chiude i ...

