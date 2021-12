Roma-Inter | Lautaro Martinez | “Squadre di Mourinho sempre difficili da affrontare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ha parlato alla vigilia di, gara valida per la sedicesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al podcast ufficiale del club nerazzurro: “Ci aspetta una partita molto difficile perché andiamo a giocare in casa loro ed è un campo che per noi èstato difficile, contro un allenatore che ha tanto talento e che fa attaccare molto la squadra, è difficile da. Dobbiamo fare il nostro, andare lì con personalità per portare avanti una partita che sarà importante per la classifica e per gli scontri diretti. Io cercodi dare il massimo, di dare una mano all’e di fare se possibile altri gol”. SportFace.