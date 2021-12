Milan, agente Kjaer: “Intervento di successo, tornerà più forte di prima” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Kjaer ha subito un Intervento chirurgico di grande successo al ginocchio. tornerà presto più forte di prima“. Questo è il commento di Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, sull’Intervento al ginocchio a cui si è sottoposto il suo assistito. Il difensore rossonero ha subito danni ai legamenti durante Genoa-Milan, tali da costringerlo a un’operazione chirurgica prima della consueta riabilitazione. Ginocchio sinistro come punto focale del problema fisico del danese, il quale dovrà saltare circa sei mesi della stagione attualmente in corso. Secondo quanto espresso da Beck, però, vi è ottimismo per un recupero invece più repentino di Kjaer, sebbene non sia esattamente indicato forzare un ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “ha subito unchirurgico di grandeal ginocchio.presto piùdi“. Questo è il commento di Mikkel Beck,di Simon, sull’al ginocchio a cui si è sottoposto il suo assistito. Il difensore rossonero ha subito danni ai legamenti durante Genoa-, tali da costringerlo a un’operazione chirurgicadella consueta riabilitazione. Ginocchio sinistro come punto focale del problema fisico del danese, il quale dovrà saltare circa sei mesi della stagione attualmente in corso. Secondo quanto espresso da Beck, però, vi è ottimismo per un recupero invece più repentino di, sebbene non sia esattamente indicato forzare un ...

Advertising

michelenomevero : RT @salda__: Kjaer per il Milan, a quasi 33 anni, ci ha rimesso un ginocchio nel momento più alto della sua carriera dopo aver rinnovato se… - lagrincon : RT @86_longo: ?? Incontro finito, l’agente La Salvia ha lasciato Casa #Milan dopo summit con Massara e Maldini per Agustin Alvarez @cmdotcom - sportface2016 : #Milan, agente #Kjaer: 'Intervento di successo, tornerà più forte di prima' - RiccardoLana2 : RT @MaldiniLos: ???? Confermati contatti fitti tra #Milan e l’agente di #Milenkovic, Ramadani. Clausola 15M per il calciatore. [@RudyGale… - DioufRossonero : RT @86_longo: ?? Incontro finito, l’agente La Salvia ha lasciato Casa #Milan dopo summit con Massara e Maldini per Agustin Alvarez @cmdotcom -