Le canzoni più ascoltate del 2021 secondo Apple Music (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2021 è quasi giunto al termine e in molti iniziano a tirare le somme di un anno complicato, segnato ancora dalla pandemia. In campo Musicale, Apple Music ha stilato la classifica dei brani più ascoltati del 2021 in Italia, condividendo la sua Top 100. In più, Apple Music ha anche reso pubblica la classifica della Top 100 2021: Fitness, ovvero i brani riprodotti durante gli allenamenti attraverso l’app o piattaforma. Tra i brani più riprodotti attraverso Apple Music spunta Malibù di Sangiovanni, artista amatissimo nel panorama italiano e fresco dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Essendo stato inserito nella Top brani del 2021 in Italia, il cantante ha commentato: “È sempre stato uno dei ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilè quasi giunto al termine e in molti iniziano a tirare le somme di un anno complicato, segnato ancora dalla pandemia. In campoale,ha stilato la classifica dei brani più ascoltati delin Italia, condividendo la sua Top 100. In più,ha anche reso pubblica la classifica della Top 100: Fitness, ovvero i brani riprodotti durante gli allenamenti attraverso l’app o piattaforma. Tra i brani più riprodotti attraversospunta Malibù di Sangiovanni, artista amatissimo nel panorama italiano e fresco dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Essendo stato inserito nella Top brani delin Italia, il cantante ha commentato: “È sempre stato uno dei ...

Advertising

AmiciUfficiale : Quali sono i brani e gli artisti che i cantanti di Amici hanno ascoltato di più nel 2021? Con @wittytv lo abbiamo c… - FBiasin : #Amadeus: “50% di donne in gara a #Sanremo2022? Sarebbe un grave errore scegliere le canzoni in base al sesso dell’… - AnnaritaDeChiar : RT @AmiciUfficiale: Quali sono i brani e gli artisti che i cantanti di Amici hanno ascoltato di più nel 2021? Con @wittytv lo abbiamo chies… - binbeombam : allora non capisci, mi ha tenuta di parte per farmi ascoltare le canzoni di m4ng0 mentre mi fissava IO NON VOGLIO P… - rosyggero : mi manchi tra le canzoni più ascoltate di albe. Ha taste questo ragazzo -

Ultime Notizie dalla rete : canzoni più 'Un posto al sole', le anticipazioni: è l'ora delle scelte Chiara è sempre più schiacciata dai sensi di colpa, mentre Nunzio fa di tutto per distrarla. Patrizio pensa di trascorrere il Natale con Clara, ma ha una cocente delusione. Rossella è sempre più ...

'Una vita', le anticipazioni: Miguel, dai retta alla nonna? Antoñito è sempre più vanesio, vuole farsi crescere i baffi e si dà un sacco di arie: Lolita non lo sopporta più. Bellita perde la voce poco prima dello spettacolo: potrebbe essere la fine della sua ...

Spotify Wrapped 2021, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia, Måneskin nella top ten globale Corriere della Sera Chiara è sempreschiacciata dai sensi di colpa, mentre Nunzio fa di tutto per distrarla. Patrizio pensa di trascorrere il Natale con Clara, ma ha una cocente delusione. Rossella è sempre...Antoñito è semprevanesio, vuole farsi crescere i baffi e si dà un sacco di arie: Lolita non lo sopporta. Bellita perde la voce poco prima dello spettacolo: potrebbe essere la fine della sua ...