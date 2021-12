Feltri: "Quella di Greta Beccaglia non è una violenza, hanno fatto una tragedia!" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Vittorio Feltri. Il direttore dei vari quotidiani ha commentato l'episodio accaduto alla giornalista Greta Beccaglia. Di seguito le parole: Vittorio Feltri e Greta Beccaglia "È stata una cafonata, non aggressione. Un conto è una villanata punita, ma pensare che questo tifoso meriti un ergastolo è assurdo, non ha fatto cascare le torri gemelle. Palpare il sedere ad una ragazza non è violenza. Rientra nei limiti del patteggiamento". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Vittorio. Il direttore dei vari quotidiani ha commentato l'episodio accaduto alla giornalista. Di seguito le parole: Vittorio"È stata una cafonata, non aggressione. Un conto è una villanata punita, ma pensare che questo tifoso meriti un ergastolo è assurdo, non hacascare le torri gemelle. Palpare il sedere ad una ragazza non è. Rientra nei limiti del patteggiamento".

