De Luca: “Faccio un appello alla Campania, no alla feste di Capodanno” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Regione Campania, la situazione Covid oggi: il presidente De Luca parla in diretta in conferenza stampa: vaccini, mascherine e Capodanno. Regione Campania: Vincenzo De LucaIl presidente Vincenzo De Luca è intervenuto oggi in diretta per fare il punto sulla situazione coronavirus in Campania: “Vorrei fare un appello ai nostri concittadini perché ci sia molto più rigore nell’uso della mascherina. Noi siamo stati l’unica regione d’Italia nella quale è rimasto sempre obbligatorio l’uso della mascherina sulla base dell’ordinanza della Regione Campania. Non vorrei che dall’essere stati i primi in termini di prudenza diventassimo gli ultimi, perché dal punto di vista dell’uso della mascherina continuo a rilevare troppa rilassatezza e pochi ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021) Regione, la situazione Covid oggi: il presidente Deparla in diretta in conferenza stampa: vaccini, mascherine e. Regione: Vincenzo DeIl presidente Vincenzo Deè intervenuto oggi in diretta per fare il punto sulla situazione coronavirus in: “Vorrei fare unai nostri concittadini perché ci sia molto più rigore nell’uso della mascherina. Noi siamo stati l’unica regione d’Italia nella quale è rimasto sempre obbligatorio l’uso della mascherina sulla base dell’ordinanza della Regione. Non vorrei che dall’essere stati i primi in termini di prudenza diventassimo gli ultimi, perché dal punto di vista dell’uso della mascherina continuo a rilevare troppa rilassatezza e pochi ...

