Covid Italia, Rezza: "Aumento casi non esplosivo, variante Omicron non circola" (Di venerdì 3 dicembre 2021) In Italia l'aumenti dei contagi "non è esplosivo" e la variante Omicron del Covid "non sta circolando". E' l'analisi di Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia. "Il quadro è piuttosto chiaro, c'è una tendenza ad un graduale Aumento del numero dei casi, non esplosivo. Lo vediamo anche dai dati aggregati che arrivano ogni giorno. Questo Aumento si registra sotto i 20 anni di età e fra 30 e 50enni soprattutto dove ci sono sacche di non vaccinati", ha detto Rezza.

