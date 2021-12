Covid, 17.030 nuovi casi e 74 decessi in 24 ore (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento dei casi di Covid-19 in Italia. I casi sono 17.030 in crescita rispetto ai 16.806 del 2 dicembre. Il tasso di positività, determinato su un numero di tamponi processati pari a 588.445, si attesta al 2,89%. In leggera crescita i decessi, 74 (+2).I guariti registrati sono 9.658, gli attualmente positivi crescono di 7.283 toccando complessivamente quota 216.154. Salgono i ricoverati con sintomi a 5.385 (+87), allo stesso modo i degenti delle terapie intensive a 708 (+10) con 60 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 210.061 persone. La regione con il maggior numero di nuovi casi risulta essere il Veneto (3.116), seguita da Lombardia (2.809) ed Emilia Romagna (1.633).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento deidi-19 in Italia. Isono 17.030 in crescita rispetto ai 16.806 del 2 dicembre. Il tasso di positività, determinato su un numero di tamponi processati pari a 588.445, si attesta al 2,89%. In leggera crescita i, 74 (+2).I guariti registrati sono 9.658, gli attualmente positivi crescono di 7.283 toccando complessivamente quota 216.154. Salgono i ricoverati con sintomi a 5.385 (+87), allo stesso modo i degenti delle terapie intensive a 708 (+10) con 60ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 210.061 persone. La regione con il maggior numero dirisulta essere il Veneto (3.116), seguita da Lombardia (2.809) ed Emilia Romagna (1.633).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

