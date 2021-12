Conferenza stampa Inzaghi Live: «Sarà difficile con la Roma. Dovremo stare attenti» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole in Conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista della sfida di domani contro la Roma all’Olimpico Simone Inzaghi in Conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma. Match che si vedrà in campo domani sera alle ore 18 all’Olimpico. Ecco le sue parole: PARTITA – «Quella di domani è una partita importante, di questo ciclo è la più importante. La Roma ha valori importanti, Dovremo fare una partita attenta e da vera Inter». LAUTARO – «Dove deve migliorare? Deve continuare così, non dimentichiamo che è molto giovane e può migliorare ancora molto. Io sono molto soddisfatto di lui come di tutti gli altri. E’ tre partite che segna di seguito e speriamo che possa continuare così». CONTINUA SU INTER NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole indi Simonein vista della sfida di domani contro laall’Olimpico Simoneinper presentare la sfida contro la. Match che si vedrà in campo domani sera alle ore 18 all’Olimpico. Ecco le sue parole: PARTITA – «Quella di domani è una partita importante, di questo ciclo è la più importante. Laha valori importanti,fare una partita attenta e da vera Inter». LAUTARO – «Dove deve migliorare? Deve continuare così, non dimentichiamo che è molto giovane e può migliorare ancora molto. Io sono molto soddisfatto di lui come di tutti gli altri. E’ tre partite che segna di seguito e speriamo che possa continuare così». CONTINUA SU INTER NEWS ...

