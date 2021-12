Stanotte a Salerno: uomo in un burrone, è in gravi condizioni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto questa notte su richiesta dei Carabinieri di Salerno per recuperare un uomo precipitato nei pressi dell’area donominata ‘Casino di Sant’Isidoro’. Così il Cnsas: “L’uomo sembra sia scivolato mentre cercava di attraversare un burrone al di sotto del ponte autostradale procurandosi un importante trauma agli arti inferiori”. Siamo sulle colline immediatamente retrostanti il porto, nel quadrante in cui è ricompresa la sommità di via Madonna del Monte. “Sul posto sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno battuto la zona per provare a rintracciare l’uomo. L’allarme è stato inviato anche al 118 e al CNSAS, ed i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto questa notte su richiesta dei Carabinieri diper recuperare unprecipitato nei pressi dell’area donominata ‘Casino di Sant’Isidoro’. Così il Cnsas: “L’sembra sia scivolato mentre cercava di attraversare unal di sotto del ponte autostradale procurandosi un importante trauma agli arti inferiori”. Siamo sulle colline immediatamente retrostanti il porto, nel quadrante in cui è ricompresa la sommità di via Madonna del Monte. “Sul posto sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno battuto la zona per provare a rintracciare l’. L’allarme è stato inviato anche al 118 e al CNSAS, ed i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono ...

