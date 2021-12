Si fa presto a dire rete unica: su Tim Giorgetti apre al golden power (Di giovedì 2 dicembre 2021) Se Kkr arrivasse a formalizzare l’Opa su Telecom, il governo valuterebbe la possibilità di esercitare il golden power. Lo ha detto alla Camera il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, aggiungendo che per alcuni asset è indispensabile il controllo pubblico. Il riferimento era alla rete primaria in pancia a Telecom le cui voci sullo scorporo si sono fatte insistenti in concomitanza con l’interesse manifestato dal fondo americano. Ora, le parole di Giorgetti suonano un po’ come una doccia fredda per Kkr, anche se non si può mai dire perché è opinione abbastanza diffusa che una Telecom fortemente indebitata potrebbe beneficiare dello spin off e della valorizzazione della rete (e la novità è che l’opzione spin off viene osservata senza ostilità anche da ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Se Kkr arrivasse a formalizzare l’Opa su Telecom, il governo valuterebbe la possibilità di esercitare il. Lo ha detto alla Camera il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, aggiungendo che per alcuni asset è indispensabile il controllo pubblico. Il riferimento era allaprimaria in pancia a Telecom le cui voci sullo scorporo si sono fatte insistenti in concomitanza con l’interesse manifestato dal fondo americano. Ora, le parole disuonano un po’ come una doccia fredda per Kkr, anche se non si può maiperché è opinione abbastanza diffusa che una Telecom fortemente indebitata potrebbe beneficiare dello spin off e della valorizzazione della(e la novità è che l’opzione spin off viene osservata senza ostilità anche da ...

Advertising

marcocappato : L'art. 1 della legge sul #suicidioassistito è stata approvata in Commissione alla Camera. Bene. è presto per sapere… - EleonoraEvi : Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E noi ve lo facciamo vedere cosa succede durante il trasporto di milioni d… - berta95italy : allora Sun aveva ragionare a dire che si sarebbero divise molto presto - OilGun4 : @Torrenapoli1 @MangaRobby Signor Gravina o Lei distratto oppure proprio non ce la fa a dire che primo in classifica… - ehijeongguk : sono un clown perché ho continuato a dire a me stessa 'sì, domani mi alzo alle 6 e mezza e studio da presto' non ri… -

Ultime Notizie dalla rete : presto dire Boccassini e Palamara spieghino a Travaglio i processi Ruby Non è stato lo stesso Tonino Di Pietro , di recente, a dire che quello era, già dai suoi tempi, lo "... Presto la "palla di neve", come la definirà Palamara nel libro scritto con Sallusti, diventerà ...

Temptation Island, Oronzo e Valentina genitori: il parto non è andato bene La coppia ha accolto una figlia , la 'piccola G', vale a dire Giulia . Questo il nome scelto per la ... (Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima ...

Omicron, Massimo Andreoni: «Presto per dire se la nuova Variante è meno pericolosa» Il Messaggero Non è stato lo stesso Tonino Di Pietro , di recente, ache quello era, già dai suoi tempi, lo "...la "palla di neve", come la definirà Palamara nel libro scritto con Sallusti, diventerà ...La coppia ha accolto una figlia , la 'piccola G', vale aGiulia . Questo il nome scelto per la ... (Speriamo di poterti tenere al piùtra le nostre braccia e di superare tutto il prima ...