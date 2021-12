Serie A | Lazio - Udinese 4 - 4 | Sarri acciuffato sul pareggio al 99' !

Advertising

OptaPaolo : 2012 - Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato al… - CorSport : #Lazio, deserto all’#Olimpico: il numero dei #biglietti venduti - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - sportface2016 : La #Lazio è un colabrodo, altri quattro gol subiti. Il poker non basta contro un'#Udinese mai doma - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nei posticipi della 15a giornata pareggio tra Empoli e Torino e tra Lazio e Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lazio

Per laun punto che non sposta di molto la classifica (i biancocelesti sono noni, a due punti da Fiorentina , Juve e Bologna ) e che lascia grande rammarico per come è arrivato dopo aver ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata diA 2021/22: pagelleUdinese Le pagelle dei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 15ª giornata del campionato diA 2021/2022. TOP: Beto FLOP: Patric VOTI(4 - ...(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Lazio e Udinese 4-4 (1-3) nel posticipo della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I gol ...La Lazio riesce a metà nell'impresa. Recupera l'Udinese da 3-1 a 4-3, poi Arslan oltre il recupero beffa i biancocelesti e strappa un punto d'oro per i suoi. Non sono bastati i gol di Immobile, Pedro, ...