Piano Traffico Airola, Maglione: “Chiederò un incontro all’assessore Bernardo” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDichiara Pasquale Maglione, deputato del M5S: “La situazione del Traffico ad Airola è un argomento che già nel precedente mandato ho sottoposto agli amministratori comunali e nonostante gli impegni presi nulla è stato fatto per migliorare la viabilità cittadina. Convinto che questo tema rappresenti ancora una priorità per la nostra città è mia intenzione riavviare un dialogo con l’assessore di riferimento Antonietta Bernardo per capire qual è il suo orientamento in materia e che strumenti intenda adottare per dotare il Comune di un Piano Traffico oltre che razionale, funzionale a ridare anche respiro alle attività economiche che insistono sul territorio. A tal proposito invierò formale richiesta all’assessore per un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDichiara Pasquale, deputato del M5S: “La situazione deladè un argomento che già nel precedente mandato ho sottoposto agli amministratori comunali e nonostante gli impegni presi nulla è stato fatto per migliorare la viabilità cittadina. Convinto che questo tema rappresenti ancora una priorità per la nostra città è mia intenzione riavviare un dialogo con l’assessore di riferimento Antoniettaper capire qual è il suo orientamento in materia e che strumenti intenda adottare per dotare il Comune di unoltre che razionale, funzionale a ridare anche respiro alle attività economiche che insistono sul territorio. A tal proposito invierò formale richiestaper un ...

