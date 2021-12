Pagelle Lazio-Udinese 4-4 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ledi4-4 con iai protagonisti e ildel match valido per la quindicesima giornata di. All’Olimpico nel primo tempo i biancocelesti vanno in grossa difficoltà e gli ospiti segnano due volte con Beto, poi Immobile la riapre e Molina riporta a due i gol di distacco. Secondo tempo di rabbia dei padroni di casa, Pedro accorcia e Milinkovic-Savic pareggia, quindi il ribaltone firmato da Acerbi ma poi il nuovo pareggio al 98? con Arslan. Di seguito iai protagonisti.(4-3-3): Reina 6; Lazzari 6, Patric 3, Acerbi 7, Hysaj 5.5; Milinokovic-Savic 7, Cataldi 5 (33? st Zaccagni sv), Luis Alberto 5.5 (19? st Basic 6.5); Felipe Anderson 6 (14? st Radu 6), Immobile 6, ...

I voti del primo tempo di Lazio-Udinese: Beto sugli scudi, male la retroguardia biancoceleste. Brutto primo tempo per la Lazio che chiude in svantaggio 3-1 con l'Udinese: tra i friulani super Beto, autore di una doppietta. Male la retroguardia biancoceleste, con Patric molto deludente. Le pagelle di Lazio-Udinese 4-4 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. All'Olimpico nel primo tempo i biancocelesti vanno in gros...