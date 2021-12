Ostia ricorda Sergio Di Loreto | il poliziotto 48enne morto al poligono di Soddì

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si svolgerà sabato 4 dicembre una messa in ricordo diDi, ildi 48 anni diil 23 novembre scorso durante una esercitazione aldi tiro di Soddi in Sardegna. La funzione si terrà alle 12 nella chiesa Regina Pacis adLevante. La commemorazione voluta dal familiari è stata organizzata dal SIAP, il Sindacato dei Poliziotti, grazie a Francesco Paolo Russo, Dirigente Nazionale SIAP che ha raccolto il desiderio di tutti i colleghi e amici che non avevano potuto partecipare ai funerali dell’Assistente Capo Coordinatore ad Agrigento, dove era stato trasferito alcuni anni fa. “Sabato aci saranno anche gli Agenti del X Distretto di Polizia con una rappresentanza in divisa – dichiara Russo – oltre ai ...

Il Corriere della Città

