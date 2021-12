L’Italia accelera sul G2G. Ecco l’accordo con l’Austria per 18 elicotteri (Di giovedì 2 dicembre 2021) A due settimane dal primo accordo governo-governo della Difesa italiana, il ministro Lorenzo Guerini ha firmato oggi a Roma, insieme all’omologa austriaca Klaudia Tanner, un documento preliminare all’intesa bilaterale G2G per la fornitura alle Forze armate di Vienna di 18 elicotteri Augusta AW169M, realizzati da Leonardo. LE PAROLE DI GUERINI “Stiamo avviando una nuova stagione di cooperazione nel settore degli approvvigionamenti, questa è un’impresa che si fonda sulle solide basi del requisito tecnico, condiviso tra i militari austriaci e italiani, che ha portato a selezionare un prodotto di eccellenza”, ha detto Guerini sulla scelta degli elicotteri italiani. Di più: “Un esempio virtuoso che ha grande valore anche nell’ottica dello sviluppo di capacità comuni, funzionali alla piena implementazione della Difesa europea”, ha precisato il ministro. In ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 dicembre 2021) A due settimane dal primo accordo governo-governo della Difesa italiana, il ministro Lorenzo Guerini ha firmato oggi a Roma, insieme all’omologa austriaca Klaudia Tanner, un documento preliminare all’intesa bilaterale G2G per la fornitura alle Forze armate di Vienna di 18Augusta AW169M, realizzati da Leonardo. LE PAROLE DI GUERINI “Stiamo avviando una nuova stagione di cooperazione nel settore degli approvvigionamenti, questa è un’impresa che si fonda sulle solide basi del requisito tecnico, condiviso tra i militari austriaci e italiani, che ha portato a selezionare un prodotto di eccellenza”, ha detto Guerini sulla scelta degliitaliani. Di più: “Un esempio virtuoso che ha grande valore anche nell’ottica dello sviluppo di capacità comuni, funzionali alla piena implementazione della Difesa europea”, ha precisato il ministro. In ...

Advertising

bendellavedova : Draghi ha rimesso in asse la politica estera italiana: multilateralismo, G20, COP26, sovranità europea, ONU e rappo… - fmarengo5912 : RT @Adnkronos: L'Italia accelera sulle vaccinazioni e sulle misure da mettere in campo in prossimità delle feste. #terzadose #supergreenpas… - Cristin68904460 : RT @Adnkronos: L'Italia accelera sulle vaccinazioni e sulle misure da mettere in campo in prossimità delle feste. #terzadose #supergreenpas… - enrydamy : RT @Adnkronos: L'Italia accelera sulle vaccinazioni e sulle misure da mettere in campo in prossimità delle feste. #terzadose #supergreenpas… - BinaryOptionEU : RT 'L'Italia accelera sulle vaccinazioni e sulle misure da mettere in campo in prossimità delle feste. #terzadose… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia accelera Obbligo vaccinale e multe: l'Europa accelera contro Omicron. Cosa succede in Italia Quotidiano.net