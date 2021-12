LinkedIn festeggia 10 anni in Italia: “Aiutamo lavoratori e imprese a crescere” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con 16 milioni di iscritti, il social network dedicato ai professionisti è una presenza radicata nel nostro Paese. E sta anche contribuendo a trasformare la Pubblica Amministrazione Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con 16 milioni di iscritti, il social network dedicato ai professionisti è una presenza radicata nel nostro Paese. E sta anche contribuendo a trasformare la Pubblica Amministrazione

Advertising

CorriereQ : LinkedIn festeggia 10 anni in Italia: “Aiutamo lavoratori e imprese a crescere” - bitcityit : LinkedIn Italiacompie 10 anni e festeggia 16 milioni di utenti iscritti: Dall'apertura degli uffici italiani ad ogg… - Murandrea1 : L’Inter sogna il nuovo stadio, festeggia sul campo il ritorno nel gotha d’Europa e sportivamente non declina nonost… - UeT1982 : Fondato in Germania nel 1972, Diesel Technic Group? è uno dei principali fornitori di ricambi e accessori per veico… - uomoemanager : Tanti auguri al social network dei professionisti -