L’eccezione polacca sulle politiche migratorie Ue

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Più trascorrono i giorni dall’inizio della crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia, più servizi passano sui TG nazionali mostrando le immagini delle centinaia di migranti abbandonati all’agghiaccio se non respinti con gli idranti al confine, più diventa difficile non notare uno strano cortocircuito nelledell’Unione Europea e dell’Occidente in questa vicenda. Un cortocircuito dove la puzza di bruciato ormai infastidisce anche i nasi meno ricettivi. Il Consiglio Ue proprio in queste ore ha adottato il quinto pacchetto di sanzioni contro Minsk, colpendo questa volta 17 persone e 11 entità e arrivando quindi a interessare – calcolando le precedenti misure – 183 individui e 26 Enti. La decisione riguarda membri di spicco del ramo giudiziario, tra cui la Corte suprema e il Comitato per il controllo dello Stato, nonché organi definiti di ...