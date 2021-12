L’Atletico Mineiro è campione di Brasile per la seconda volta nella sua storia. Battuto in rimonta 3-2 il Bahia (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Atletico Mineiro si è laureato questa sera campione di Brasile per la seconda volta nella sua storia. Battuto in rimonta 3-2 il Bahia con una doppietta di Keno e la rete di Hulk. Il club non vinceva il titolo dal 1971. O CLUBE ATLÉTICO Mineiro É O CAMPEÃO BrasileIRO DE 2021! NÓS SOMOS CAMPEÕES, MASSA! O #GALO É BICAMPEÃO! GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/cR8CGjOjN6 — Atlético (@Atletico) December 2, 2021 FOTO: Twitter Atletico Mineiro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021)si è laureato questa seradiper lasuain3-2 ilcon una doppietta di Keno e la rete di Hulk. Il club non vinceva il titolo dal 1971. O CLUBE ATLÉTICOÉ O CAMPEÃOIRO DE 2021! NÓS SOMOS CAMPEÕES, MASSA! O #GALO É BICAMPEÃO! GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/cR8CGjOjN6 — Atlético (@Atletico) December 2, 2021 FOTO: Twitter AtleticoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

PaoliniSte : Il peso della maglia.Tutti conoscono l’@Atletico Mineiro. Ma in pochi sanno che il titolo nazionale vinto oggi arri… - SPOONSOOOR : RT @marcomaioli1: L'Atlético Mineiro vince il suo secondo campionato brasiliano a cinquant'anni di distanza dal primo. Fossi a Belo Horizon… - GiulianoAdaglio : Se non l’aveste capito, l’Atletico Mineiro ha vinto il #Brasileirao #Galo ?????? - Reginaldo74OAB : RT @GiacomoMoccetti: L’Atletico Mineiro è campione del Brasile dopo 50 anni. - INTER291103 : In Brasile l'Atlético Mineiro rimonta da 2-0 a 2-3 in casa del Bahia segnando tre gol in quattro minuti fra il 73'… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atletico Mineiro L’Atletico Mineiro è campione di Brasile per la seconda volta nella sua storia. Battuto in rimonta ... alfredopedulla.com