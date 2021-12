Il re è tornato (Di giovedì 2 dicembre 2021) In pochi se lo ricordano, ma c’è stato un tempo, neanche così lontano, in cui un disco come quello di Marracash – uscito a sorpresa lo scorso 19 novembre, e subito diventato il disco con la D maiuscola, fra i più discussi e i più ascoltati in Italia – sarebbe rimasto materia per appassionati del genere, incapace di abbattere le mura solide e conservative della cultura pop e del dibattito pubblico del nostro Paese. Se oggi Noi, Loro, Gli Altri (Universal Music) è invece da un paio di settimane al centro delle discussioni pubbliche e private ed è oggetto di recensioni entusiaste e anche qualche critica funzionale a usarlo come cassa di risonanza per promozione di cause o progetti altrui, è perché sono successe alcune cose qui da noi di cui Marracash è insieme un po’ simbolo e un po’ risultato. E cioè: il compimento e la maturazione di un percorso trentennale che il rap ha fatto in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) In pochi se lo ricordano, ma c’è stato un tempo, neanche così lontano, in cui un disco come quello di Marracash – uscito a sorpresa lo scorso 19 novembre, e subito diventato il disco con la D maiuscola, fra i più discussi e i più ascoltati in Italia – sarebbe rimasto materia per appassionati del genere, incapace di abbattere le mura solide e conservative della cultura pop e del dibattito pubblico del nostro Paese. Se oggi Noi, Loro, Gli Altri (Universal Music) è invece da un paio di settimane al centro delle discussioni pubbliche e private ed è oggetto di recensioni entusiaste e anche qualche critica funzionale a usarlo come cassa di risonanza per promozione di cause o progetti altrui, è perché sono successe alcune cose qui da noi di cui Marracash è insieme un po’ simbolo e un po’ risultato. E cioè: il compimento e la maturazione di un percorso trentennale che il rap ha fatto in ...

