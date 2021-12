(Di giovedì 2 dicembre 2021) Un uomo,dae armato di una, ha ferito duea Cherbourg in. Lo riferiscono fonti della polizia francese, intervenuta dopo una segnalazione di furto di un’auto. Per fermarlo, gli agenti hanno sparato e ferito gravemente l’uomo, che è stato portato in ospedale in elicottero. Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha espresso su Twitter “sostegno alla polizia nazionale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

telodogratis : Francia, travestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada - fisco24_info : Francia, travestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada: L'aggressore, colpito dagli agenti, è grave in os… - italiaserait : Francia, travestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada -

Ultime Notizie dalla rete : Francia travestito

Adnkronos

L'aggressore, colpito dagli agenti, è grave in ospedale Un uomo,da ninja e armato di una spada, ha ferito due poliziotte a Cherbourg in. Lo riferiscono fonti della polizia francese, intervenuta dopo una segnalazione di furto di un'auto. Per ...E' successo a Cherbourg, Nord del paese. Un agguato a due poliziotte a Cherbourg, Nord Ovest della: armato di spada e con indosso il vestito tradizionale dei guerrieri Ninja, un uomo ha aggredito e ferito non gravemente le due agenti. L'aggressore è stato poi fermato con un colpo di arma da ...Travestito da ninja, un uomo armato con una spada ha attaccato e ferito due poliziotte a Cherbourg, nell'alta normandia francese. Ha dato per primo la notizia la polizia nazionale che ...Un uomo travestito da ninja e armato con una spada ha ferito due poliziotte a Cherbourg, in Francia. Lo riferiscono fonti della polizia francese, intervenuta dopo una segnalazione di furto di un'auto.