Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: Gb ordina 114 mln di dosi aggiuntive Pfizer e Moderna - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Gb ordina 114 mln di dosi aggiuntive Pfizer e Moderna - fabiozpp : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Gb ordina 114 mln di dosi aggiuntive Pfizer e Moderna - michele88365133 : @EsercitoCrucian Scandaloso una TV comandata dal suo padrone capo anche di un partito politico, ordina per motivi e… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Gb ordina 114 mln di dosi aggiuntive Pfizer e Moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordina

ANSA Nuova Europa

Il governo britannico ha annunciato di aver ordinato 114 milioni di dosi aggiuntive di vaccino contro il- 19 dai colossi farmaceutici Pfizer - BioNTech e Moderna per rafforzare il suo impegno nei prossimi due anni. Lo riferisce il Guardian Gli ordini - 60 milioni di dosi extra del vaccino Moderna ...'Ciò al fine di limitare il più possibile - afferma, in una dichiarazione, il sindaco Succurro - la diffusione delalla luce dell'aumento generalizzato della circolazione virale, della ...Zachary Stieber – TheEpochTimes – 30 novembre 2021 – Aggiornato: 1 dicembre 2021. Martedì scorso un giudice ha bloccato l’obbligo di vaccinazione Covid-19 per gli appaltatori federali richiesto dal pr ...Il governo britannico ha annunciato di aver ordinato 114 milioni di dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid-19 dai colossi farmaceutici Pfizer-BioNTech e Moderna per rafforzare il suo impegno nei p ...