Cos'è Amal, il primo partito sciita libanese (Di giovedì 2 dicembre 2021) Amal è un partito politico libanese formato soprattutto dalla componente religiosa sciita, una delle principali presenti nel Paese dei cedri. La sua fondazione risale agli anni '70 ed è ad opera dell'imam sciita Musa Al Sadr. Dopo aver partecipato con proprie milizie armate alla guerra civile libanese conclusasi nel 1990, Amal ha preso l'aspetto di InsideOver.

