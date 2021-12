Carlos Santana, la tragica notizia è appena arrivata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Carlos Santana ha cancellato i suoi concerti previsti a dicembre a causa di un'operazione al cuore a cui ha dovuto sottoporsi all'improvviso, dopo aver sentito un dolore al petto e aver chiesto alla moglie di accompagnarlo in ospedale. Il musicista ha pubblicato un video in cui ha voluto spiegare in prima persona quello che era successo anche per chiarire – ha spiegato – alcune voci che stavano cominciando a circolare sulla sua salute. Il chitarrista, insomma, ha preferito chiarire da subito cosa fosse successo e perché era stato costretto a cancellare i vari concerti previsti a dicembre a Las Vegas, confermando, però, gli appuntamenti per gennaio 2022. "Sabato scorso ho avuto un incidente in cui ho chiesto a mia moglie Cindy di portarmi in ospedale perché mi stava succedendo questa cosa nel petto – ha spiegato quello che è considerato uno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha cancellato i suoi concerti previsti a dicembre a causa di un'operazione al cuore a cui ha dovuto sottoporsi all'improvviso, dopo aver sentito un dolore al petto e aver chiesto alla moglie di accompagnarlo in ospedale. Il musicista ha pubblicato un video in cui ha voluto spiegare in prima persona quello che era successo anche per chiarire – ha spiegato – alcune voci che stavano cominciando a circolare sulla sua salute. Il chitarrista, insomma, ha preferito chiarire da subito cosa fosse successo e perché era stato costretto a cancellare i vari concerti previsti a dicembre a Las Vegas, confermando, però, gli appuntamenti per gennaio 2022. "Sabato scorso ho avuto un incidente in cui ho chiesto a mia moglie Cindy di portarmi in ospedale perché mi stava succedendo questa cosa nel petto – ha spiegato quello che è considerato uno ...

Advertising

Ceraunavolta6 : RT @SkyTG24: Carlos Santana operato al cuore, cancellate le date dei concerti di dicembre - NadaAlfano : RT @Agenzia_Ansa: Carlos Santana operato al cuore: 'Mi prendo un po' di tempo per riposare'. Il chitarrista 74enne ha cancellato i concerti… - Mario192710 : RT @Agenzia_Ansa: Carlos Santana operato al cuore: 'Mi prendo un po' di tempo per riposare'. Il chitarrista 74enne ha cancellato i concerti… - RSD_studiodelta : RADIO STUDIO DELTA NEWS: Carlos Santana si è sottoposto a un intervento al cuore - Paolo18030138 : RT @Agenzia_Ansa: Carlos Santana operato al cuore: 'Mi prendo un po' di tempo per riposare'. Il chitarrista 74enne ha cancellato i concerti… -