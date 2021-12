Apple premia le migliori app e giochi per iPhone | iPad | Mac | Apple TV ed Apple Watch

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 2 dicembre 2021)ha pubblicato l’elenco delleapp eper, Mac,TV edcome fa ogni anno. Così come fatto da Google per il Play Store Android, arriva anche per iOS il consueto appuntamento annuale con le app più utilizzate, giocate e acquistare sull’App Store dell’azienda di Cupertino. Proprio come fatto da Google, l’elenco include le app utilizzate anche sui tablet della mela morsicata, sull’indossabile della società, PC e TV oltre che su. Leapp Android del 2021 secondo Googleapp eper, ...