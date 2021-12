Alec Baldwin | prima intervista dopo la tragedia | ' Non ho premuto il grilletto'

Advertising

telodogratis : Alec Baldwin, prima intervista dopo ‘Rust’: “Non ho tirato grilletto” - ilmessaggeroit : Alec Baldwin si commuove alla prima intervista dopo la tragedia sul set: «Non ho premuto il grilletto» - fisco24_info : Alec Baldwin, prima intervista dopo 'Rust': 'Non ho tirato grilletto': L'attore sul set del film ha sparato ucciden… - StraNotizie : Alec Baldwin, prima intervista dopo 'Rust': 'Non ho tirato grilletto' - italiaserait : Alec Baldwin, prima intervista dopo ‘Rust’: “Non ho tirato grilletto” -

Ultime Notizie dalla rete : Alec Baldwin

Il Messaggero

E' ancora giallo sulla tragedia sul film Rust , con, sul cui set alcune settimane fa un colpo di pistola colpì a morte la direttrice della fotografia. Nella sua prima intervista in tv dopo la tragedia, sulla Abc, l'attoreha detto ...'Il grilletto non è stato premuto. Io non ho tirato il grilletto'.parla così, in un'intervista che Abc News trasmetterà stasera, dopo la morte della direttrice della fotografia sul set del film 'Rust' ad ottobre. Halyna Hutchins è morta dopo essere ...Alec Baldwin torna a parlare. Si commuove, quando si parla della vittima Halyna Hutchins, ma soprattutto racconta i tragici momenti sul set di Rust: «Ma il grilletto non ...In anteprima, un estratto della prima intervista tv di Alec Baldwin dopo la tragedia di Rust in onda giovedì 2 dicembre in esclusiva su ABC News ...