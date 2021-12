Ajax-Willem 2 dicembre | ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’è riuscito, anche per demeriti altrui, a riprendere la testa solitaria della classifica senza bisogno di calcolare la differenza reti o che il Feyenoord giocasse il recupero contro l’Heracles Almelo, e molto difficilmente la perderà dopo questa partita. IlII infatti è reduce da quattro sconfitte di fila in Eredivisie, cinque se contiamo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Willem

Il Veggente News

II 1 (ore 21) Anticipo della quindicesima giornata di Eredivisie. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro lo Sparta Rotterdam e in classifica sono primi con 33 ...Eagles - Groningen 14.30 Feyenoord - Zwolle Heeernveen -II 16.45 Waalwijk -20.00 Cambuur - Ultrecht PARAGUAY - > Primera Division 23.45 (del 20 novembre) Guarani - River Plate Sp. ...Steven Berghuis ontbrak op de laatste training voor de wedstrijd van Ajax tegen Willem II. De aanvaller en zijn vrouw Nadine werden voor de tweede keer de trotse ouders van een dochter en Berghuis kre ...Ajax treedt zondag in eigen huis aan tegen Willem II. De ploeg uit Tilburg verkeert niet in beste vorm en dus valt er genoeg te gokken op het gebied van goals en doelpuntenmakers.